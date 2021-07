Raid in Costa Azzurra | un commando di ceceni per sfrattare la moglie | la follia del compagno di judo di Vladimir Putin

Leggi su liberoquotidiano

(Di venerdì 30 luglio 2021) La letteratura russa ha insegnato quanto alcune dinamiche familiari possano essere complicate in Russia. Un esempio sono i frequenti divorzi, non proprio facili quando di mezzi ci sono fior fior di quattrini. È questo il caso dell'ex coppia Natalia Srgeevna Rotenberg e Arkady Romanovic Rotenberg, divorziati da tempo, ma in continua lotta per immobili e beni, mai realmente spartiti. E così, lo scorso 10 luglio, Natalia non è riuscita a entrare nella villa di famiglia a Cap Ferrat, in. Come lei stessa ha scritto su Instagram, la villa "era stata sequestrata da undi terroristi". Secondo ...