(Di venerdì 30 luglio 2021) Un articolo estratto dal numero 97 di Wired, dedicato al tema della finzione e del fake. art Matthew Grabelsky “Non posso sapere con certezza chi sei, se sei davvero un giornalista, se scrivi per Wired. Di te conosco solo le email che mi hai mandato. Ma fidarci di chi abbiamo davanti è un’esigenza e una caratteristica della nostra natura: è una debolezza, forse, ma anche qualcosa che tiene viva la specie”. È un rischio calcolato, quello che corriamo tutti i giorni rispondendo a messaggi o accettando richieste di amicizia e follower sui social network, in un continuo disallineamento tra lo spazio fisico e quello digitale, nel quale diamo costantemente per scontato di avere davanti ...

Ultime Notizie dalla rete : Professione infiltrato

Il Manifesto

"Prendetelo, è un", urlò il signore. Ma noi eravamo troppo impreparati e pacifici per ... è perché avevano scelto di starne lontane e nessuno dei politici dicercava di ...... che non porterà a nulla: senza la sua, senza la sua arte, Don non esiste. Almeno ... come un. In fondo quella di "Don Draper" è un'identità rubata, quasi un nome d'arte, l'avatar ...Alcune reazioni al nostro articolo del 13 luglio scorso, Chi sono i veri conservatori della nostra scuola, ci inducono a un’ulteriore riflessione. Sentiamo innanzi tutto il dovere di rispondere all’ac ...