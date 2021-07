Piazza Affari, Unicredit e Mps salgono in vista delle nozze (Di venerdì 30 luglio 2021) Chiusura di settimana e di mese sotto la parità per Piazza Affari, dove a monopolizzare l’attenzione ci ha pensato la notizia delle trattative in esclusiva tra Unicredit (+2,8%) ed il Ministero dell’economia per le attività commerciali di Banca Mps (+3,35%). La banca di Piazza Gae Aulenti ha annunciato di aver approvato con il Tesoro “i presupposti per una potenziale operazione avente ad oggetto le attività commerciali di MPS, attraverso la definizione di un perimetro selezionato e di adeguate misure di mitigazione del rischio”. Con questa finalità, le due entità “avvieranno interlocuzioni in esclusiva ... Leggi su sbircialanotizia (Di venerdì 30 luglio 2021) Chiusura di settimana e di mese sotto la parità per, dove a monopolizzare l’attenzione ci ha pensato la notiziatrattative in esclusiva tra(+2,8%) ed il Ministero dell’economia per le attività commerciali di Banca Mps (+3,35%). La banca diGae Aulenti ha annunciato di aver approvato con il Tesoro “i presupposti per una potenziale operazione avente ad oggetto le attività commerciali di MPS, attraverso la definizione di un perimetro selezionato e di adeguate misure di mitigazione del rischio”. Con questa finalità, le due entità “avvieranno interlocuzioni in esclusiva ...

Ultime Notizie dalla rete : Piazza Affari Borsa: Milano chiude in calo, Ftse Mib - 0,6% La Borsa di Milano chiude la seduta poco sopra i minimi. Il Ftse Mib ha perso lo 0,6% a 25.363 punti. Il risiko bancario non è bastato a riaccendere l'interesse sui titoli di Piazza Affari e hanno pesato i cali di Saipem ( - 4,4%), Nexi ( - 4,11%) ed Enel ( - 2,03%). I riflettori sono rimasti per tutta la seduta puntati su Unicredit (+2,8%), Bper (+1,26%) e Mps (+3,35%) ...

Il FTSEMib chiude in calo. Bene UniCredit, male Saipem A partire dalla stessa data le azioni Astaldi saranno delistate da Piazza Affari.

Borse, crescita Usa e Fed in campo danno la spinta: Milano chiude a +1%. Pil Usa a livelli pre-Covid Il Sole 24 ORE Segno meno per Piazza Affari e le altre Borse europee (Teleborsa) – Giornata negativa per Piazza Affari e le altre principali Borse europee. Sostanzialmente debole l’andamento di Wall Street, con l’S&P-500 che registra una ...

Borsa: settimana chiude in rosso, Milano (-0,6%) dice si' a Unicredit-Mps +2,8% per Piazza Gae Aulenti, +3,3% per Siena (Il Sole 24 Ore Radiocor Plus) - Milano, - Finale di settimana in rosso per le Borse europee - dopo due giorni di buoni rialzi e la trimestrale Amazon ...

