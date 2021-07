Luca Argentero e la bufala sulla «sua vita distrutta dal dramma» (Di venerdì 30 luglio 2021) Oltre ai quotidiani più noti e a quelli che, nonostante non siano nomi storici, si sono costruiti una reputazione per la loro affidabilità nel panorama dell’informazione italiana esistono anche vari portali che fanno informazione. O almeno dicono di farla. Informazione.it si definisce un «sito dedicato al mondo dell’informazione» che mette a confronto le notizie. Nella giornata di oggi ha pubblicato un pezzo dal titolo «Luca Argentero, la sua vita distrutta dal dramma: il corpo coperto di piaghe». Nell’articolo in questione si parla di «una situazione pericolosa con il corpo coperto di piaghe e la ... Leggi su giornalettismo (Di venerdì 30 luglio 2021) Oltre ai quotidiani più noti e a quelli che, nonostante non siano nomi storici, si sono costruiti una reputazione per la loro affidabilità nel panorama dell’informazione italiana esistono anche vari portali che fanno informazione. O almeno dicono di farla. Informazione.it si definisce un «sito dedicato al mondo dell’informazione» che mette a confronto le notizie. Nella giornata di oggi ha pubblicato un pezzo dal titolo «, la suadal: il corpo coperto di piaghe». Nell’articolo in questione si parla di «una situazione pericolosa con il corpo coperto di piaghe e la ...

