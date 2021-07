L' Inter che riposa e l' Inter che fatica | aspettando i campioni

(Di venerdì 30 luglio 2021) Tre giorni di riposo dopo tre settimane di doppie sedute tra palestra e lavoro in campo. L'si prende una piccola pausa per ricaricare le pile e affrontare l'ultima parte di preparazione estiva ...

Advertising

Inter : ? | GOOOOOL L'Inter trova il raddoppio grazie a Dimarco che di sinistro infila Festa sul primo palo dopo il bel su… - DiMarzio : #Inter | Alla scoperta di Martín #Satriano, l'uruguaiano che sta sorprendendo nel precampionato - capuanogio : ?? Il #Chelsea ha contattato #Lukaku offrendogli uno stipendio superiore ai 10 milioni netti a stagione per tornare… - alequevaz97 : @FootballAndDre1 Secondo me gli unici a piangere sono quelli che pensavano che l’Inter fosse l’unica alla canna del… - impusino : @toobigtofail01 La tua convinzione si ferma al primo post su Twitter. Ci sono audio, messaggi, visualizzati da deci… -

Ultime Notizie dalla rete : Inter che

... terra dalla quale non si perso gli ultimi aggiornamenti della trattativa tra l'e il Cagliari . Fra le due squadre la differenza è minima visto, trovato l'accordo sulla formula (prestito ...Tre giorni di riposo dopo tre settimane di doppie sedute tra palestra e lavoro in campo. L'si prende una piccola pausa per ricaricare le pile e affrontare l'ultima parte di preparazione ......Dopo la riconferma per un secondo mandato nel Consiglio nazionale degli Architetti PPC, la siracusana Lilia Cannarella viene eletta consigliere dell’UIA, l’Unione internazionale degli architetti. L’el ...Secondo Sky Sport, l’Inter ha ricevuto in queste ore una richiesta ufficiale di prestito dall’Empoli per il suo attaccante Andrea Pinamonti. L’idea è di dover contribuire a ...