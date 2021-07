Iliad vola nel 2021, raggiunge il break even e va in doppia cifra nelle quote (Di venerdì 30 luglio 2021) Iliad continua a crescere, raggiunge una quota di mercato del 10% e il break-even a tre anni dal lancio in Italia. L'articolo proviene da TuttoAndroid. Leggi su tuttoandroid (Di venerdì 30 luglio 2021)continua a crescere,una quota di mercato del 10% e ila tre anni dal lancio in Italia. L'articolo proviene da TuttoAndroid.

Ultime Notizie dalla rete : Iliad vola Borsa: Europa peggiora, a Parigi balzo Iliad, bene Renault Prova a contenere le perdite Parigi ( - 0,46%) grazie a Iliad che vola sul prezzo dell'opa di Niel (+61% a 182 euro). Renault sale del 2,2% con il ritorno all'utile mentre Bnp cede un marginale 0,4% ...

