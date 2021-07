Guendalina Tavassi, cena con scollatura esagerata: l’attenzione cade lì (Di venerdì 30 luglio 2021) Guendalina Tavassi: un’estate in vacanza. L’ex concorrente del GF è super esplosiva sui social dove si mostra a cena fuori. L’ex concorrente del Grande Fratello Guendalina Tavassi è super esplosiva… Questo articolo è stato pubblicato per la prima volta da Maria Cristina Mastrangelo su BlogLive.it. Leggi su bloglive (Di venerdì 30 luglio 2021): un’estate in vacanza. L’ex concorrente del GF è super esplosiva sui social dove si mostra afuori. L’ex concorrente del Grande Fratelloè super esplosiva… Questo articolo è stato pubblicato per la prima volta da Maria Cristina Mastrangelo su BlogLive.it.

Advertising

_ipocondriaco : @xbrsmile ma in che senso? digli di mettere nella casa GUENDALINA TAVASSI share 30% - ilacazzeggia : io ormai vivo solo per le storie di Guendalina Tavassi perché fa spisciare - teod0ra_ : semplicemente vivendo grazie a ig stories di guendalina tavassi in vacanza con i figli - ziamarti_ : Stavo pensando che guendalina tavassi è la madre che vorrei - rebeccaadbs : comunque io st’estate campo solo grazie alle storie di Guendalina Tavassi -