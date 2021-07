Giustizia | vincono Draghi | Di Maio | Orlando e Giorgetti E ora per Cartabia l' ascesa al Colle è quasi impossibile

(Di venerdì 30 luglio 2021) Vince Mario. In Parlamento hanno pochi dubbi all'indomani dell'accordo in Consiglio dei ministri sulla riforma dellache archivia le contestate norme Bonafede. Il premier voleva il primo via libera entro la pausa estiva e sarà così. Insieme al presidente del Consiglio a uscire rafforzati dalla lunga ed estenuante partita fatta di stop and go sono i... Segui su affaritaliani.it

...al Movimento 5 Stelle per confrontarsi ancora una volta sui contenuti della riforma della... Alla fine quindi 'tutti', come da tradizione italica, con i vari leader di partito che ...La riforma dellacambia ma non troppo. Quel tanto necessario per consentire a tutti di rivendicare una vittoria e giustificare il voto di fiducia, nei primi giorni della prossima settimana. Il Pd ottiene la ...Proproga sino a 6 anni per terrorismo e mafia. Pesa il pressing del Csm. Dalla Sicilia arriva l'ok: urne certe sui quesidi dei Radicali e Lega.I ministri M5s minacciano lo strappo poi accettano l’offerta del premier. Prescrizione, regime speciale per i reati di mafia ...