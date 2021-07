Fiorentina-Virtus Verona 4-0 | Vlahovic ancora in gol a Moena

(Di venerdì 30 luglio 2021) Lachiude il ciclo di amichevoli acon il netto 4-0 allain gol DusanLachiude il ritiro dicon un’altra vittoria in amichevole. Avversario di giornata lasconfitta nettamente per 4-0 con le reti di Saponara, Milenkovic e l’autogol di Sibi. Cala il poker Dusan, assoluto protagonista del ritiro viola. Prova superata alla grande mostrando anche belle trame di gioco secondo i dettami di Italiano che sta provando ad ...

VERONA 4 - 0 11' Bonaventura, 47' Saponara, 63' Milenkovic, 75' Vlahovic(4 - 3 - 3) : Dragowski; Venuti, Milenkovic, Igor, Biraghi; Bonaventura, Bianco, Maleh; ...Il video con gli highlights e i gol diVerona 4 - 0 , match valido come amichevole del precampionato 2021 dei viola. La squadra di Italiano cala il poker a Moena con le reti che sono firmate da Bonaventura (con ...La Fiorentina ha chiuso con un’altra vittoria le due settimane di ritiro a Moena, in Trentino. I viola questo pomeriggio hanno sconfitto per 4-0 la Virtus Verona, squadra scaligera di Lega Pro: all’au ...Il video con gli highlights e i gol di Fiorentina-Virtus Verona 4-0, match valido come amichevole del precampionato 2021 dei viola. La squadra di Italiano cala il poker a Moena con le reti che sono fi ...