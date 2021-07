Delta avanza: salgono incidenza, Rt e ricoveri (Di venerdì 30 luglio 2021) Il segnale non è buono. Nuovo balzo dell'indice Rt che sale a 1,57 rispetto all'1,26 della scorsa settimana. È quanto emerge dal monitoraggio Iss - Ministero della Salute relativo al periodo 19 - 25 ... Leggi su globalist (Di venerdì 30 luglio 2021) Il segnale non è buono. Nuovo balzo dell'indice Rt che sale a 1,57 rispetto all'1,26 della scorsa settimana. È quanto emerge dal monitoraggio Iss - Ministero della Salute relativo al periodo 19 - 25 ...

Il Covid avanza: crescono i ricoveri e il tasso di positività I numeri relativi alla pandemia iniziano a salire, complice senza dubbio l'avanzare della variante Delta in Italia. Nelle ultime 24 ore in Italia si sono registrati infatti 6.171 nuovi casi di coronavirus su 224.790 tamponi processati (il giorno precedente l'incremento era di 5.696 su 248.472 test).

Variante Delta avanza in Emilia Romagna, a Bologna colpito il 25% dei positivi

Variante Delta, l’allarme dagli USA: “Molto pericolosa, si diffonde come la varicella” Secondo un documento del CDC, la nuova variante non solo sarebbe più pericolosa di tutte le altre, ma si diffonderebbe più facilmente ...

