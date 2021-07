Caldo | bollino rosso per Bari domenica Puglia | altra giornata canicolare e le temperature sono previste in aumento

Advertising

RaiNews : Week end all'insegna del gran caldo in molte città italiane - NoiNotizie : Caldo, bollino rosso per #Bari domenica - (immagine: tratta da bollettino del ministero della Salute)… - serenel14278447 : RT @ilmessaggeroit: Meteo, caldo: bollino rosso in 6 città oggi e domenica 8 agosto - Manuel_Real_Off : Weekend di fuoco: allerta caldo e molte città italiane da bollino rosso - PalermoToday : Allarme caldo: 8 città da bollino rosso -

Ultime Notizie dalla rete : Caldo bollino

Sarà un weekend all'insegna del granin molte città italiane: sono 6 quelle contrassegnate per la giornata di oggi dalrosso secondo il bollettino del ministero della Salute che monitora 27 centri urbani. Anche domani, ...e afa in aumento in Fvg, Trieste darosso. Ilnon molla la presa in Friuli Venezia Giulia . E l'afa, di conseguenza, nemmeno. Anche oggi, temperature alte in tutta la regione e, almeno fino a domani, il quadro non pare ...Clima: bollino rosso per 6 città, a rischio caldo record soprattutto in Sicilia e Puglia. Il Ministero ha messo in guardia le città a bollino rosso di domani.Caldo record: brucia la provincia di Catania incendi in Diversi terreni hanno preso fuoco e i vigili sono impegnati, su tutto il territorio ...