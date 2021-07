Calciomercato Fiorentina, Kouame in uscita: due club su di lui (Di venerdì 30 luglio 2021) Calciomercato Fiorentina, l’attaccante verso la cessione. Due squadre sulle sue tracce: ecco di chi si tratta La Fiorentina è attiva sul fronte cessioni. Il club viola potrebbe presto salutare l’attaccante ivoriano Christian Kouame, che in un anno e mezzo non ha mai convinto l’ambiente con le sue prestazioni. Sull’ex Genoa sono attivi soprattutto Anderlecht e Friburgo, che hanno già fatto partire i primi contatti. A riportarlo è il giornalista Gianluca Di Marzio. L'articolo proviene da Calcio News 24. Leggi su calcionews24 (Di venerdì 30 luglio 2021), l’attaccante verso la cessione. Due squadre sulle sue tracce: ecco di chi si tratta Laè attiva sul fronte cessioni. Ilviola potrebbe presto salutare l’attaccante ivoriano Christian, che in un anno e mezzo non ha mai convinto l’ambiente con le sue prestazioni. Sull’ex Genoa sono attivi soprattutto Anderlecht e Friburgo, che hanno già fatto partire i primi contatti. A riportarlo è il giornalista Gianluca Di Marzio. L'articolo proviene da Calcio News 24.

