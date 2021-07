Caccia Tempest | Londra versa altri duecento milioni e apre al Giappone

Leggi su panorama

(Di venerdì 30 luglio 2021) Il Ministero della Difesa britannico ha firmato un accordo da 250di sterline con il Team, ovvero il gruppo di società che lavorano sul futuro jet da combattimento di sesta generazione. La nuova iniezione di denaro servirà per fornire le necessarie infrastrutture fisiche e digitali necessarie per sviluppare l'aereo e fa parte dell'investimento di oltre due miliardi di sterline in quattro anni che il governo di Boris Johnson ha approvato per questo progetto. Con il contratto firmato trae Bae Systems, uno dei quattro membri fondatori del Team, che include anche Leonardo Uk, Rolls-Royce e Mbda ...