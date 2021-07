Vuelta a Castilla y Leon 2021: Matis Louvel trionfa a Ponferrada. Secondo Stefano Oldani (Di giovedì 29 luglio 2021) Il giovane transalpino Matis Louvel (Arkea-Samsic) si è imposto nell’edizione 2021 della Vuelta a Castilla y Leon. La manifestazione spagnola, per quest’anno, in via del tutto eccezionale, è stata una gara in linea e non a tappe. Al Secondo posto si è piazzato l’azzurro Stefano Oldani (Lotto Soudal), il quale ha così ottenuto l’ennesimo ottimo piazzamento della sua giovane carriera. Terza piazza per l’uruguaiano Mauricio Moreira (Efapel). La gara è stata caratterizzata da una fuga a tre composta dai sopraccitati Louvel e ... Leggi su oasport (Di giovedì 29 luglio 2021) Il giovane transalpino(Arkea-Samsic) si è imposto nell’edizionedella. La manifestazione spagnola, per quest’anno, in via del tutto eccezionale, è stata una gara in linea e non a tappe. Alposto si è piazzato l’azzurro(Lotto Soudal), il quale ha così ottenuto l’ennesimo ottimo piazzamento della sua giovane carriera. Terza piazza per l’uruguaiano Mauricio Moreira (Efapel). La gara è stata caratterizzata da una fuga a tre composta dai sopraccitatie ...

Advertising

SpazioCiclismo : Fuga vincente per Louvel, Oldani non riesce a recuperare #VueltaCyL2021 - SpazioCiclismo : Diamo un'occhiata al percorso e ai possibili favoriti della #VueltaCyL2021 - SpazioCiclismo : Vuelta Castilla y Leon 2021, la startlist provvisoria - SpazioCiclismo : Cominciamo a scoprire gli iscritti alla #VueltaCyL2021, in programma giovedì - stefanozana : RT @EoloKometaTeam: ??? @SpazioCiclismo. ?? 'Vuelta Castilla y Leon 2021, anche la Eolo-Kometa e quattro team WorldTour tra le 16 squadre al… -

Ultime Notizie dalla rete : Vuelta Castilla Doppio impegno in Spagna per la Eolo - Kometa Madrona/EOK) Due gli impegni agonistici ravvicinati per la formazione del patron Luca Spada: il primo in terra basca, la Ordiziako Klasika di domenica 25 luglio , il secondo nella Vuelta Castilla y ...

Presentazione Percorso e Favoriti Vuelta a Castilla y Leon 2021 SpazioCiclismo Vuelta a Castilla y Leon 2021: Matis Louvel trionfa a Ponferrada. Secondo Stefano Oldani Il giovane transalpino Matis Louvel (Arkea-Samsic) si è imposto nell'edizione 2021 della Vuelta a Castilla y Leon. La manifestazione spagnola, per quest'anno, in via del tutto eccezionale, è stata una ...

UAE EMIRATES, SCATTA UN TRITTICO DI GARE IMPORTANTI IN SPAGNA L’UAE Team Emirates prenderà parte a tre gare di un giorno nel nord della Spagna, schierandosi al via della Vuelta Castilla y Leon (29 luglio), della Classic San Sebastian (31 luglio) e del Circuito d ...

Madrona/EOK) Due gli impegni agonistici ravvicinati per la formazione del patron Luca Spada: il primo in terra basca, la Ordiziako Klasika di domenica 25 luglio , il secondo nellay ...Il giovane transalpino Matis Louvel (Arkea-Samsic) si è imposto nell'edizione 2021 della Vuelta a Castilla y Leon. La manifestazione spagnola, per quest'anno, in via del tutto eccezionale, è stata una ...L’UAE Team Emirates prenderà parte a tre gare di un giorno nel nord della Spagna, schierandosi al via della Vuelta Castilla y Leon (29 luglio), della Classic San Sebastian (31 luglio) e del Circuito d ...