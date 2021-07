USA | vendite di case in corso giugno -1 | 9%

(Di giovedì 29 luglio 2021) (Teleborsa) – Diminuiscono in USA le compraindi abitazioni, stando al dato sui compromessi per l’acquisto, un indicatore dell’andamento prospettico del mercato immobiliare e dei mutui. Nel mese di, l’indice pending home sales (in), pubblicato dall’Associazione degli operatori immobiliari (NAR), è sceso dell’1,9%, attestandosi a 112,8 punti dai 115 punti registrati a maggio (dato rivisto da 114,7 punti). Il dato si mostra peggiore delle attese degli analisti che indicavano un +0,3% e si confronta con un +8,3% precedente. (Foto: Gino Crescoli / ...

La National Association of Realtors ha reso noto che l'indice Pending Home Sales (di case con contratti ancora in corso) ha evidenziato a giugno un decremento dell'1,9% dopo l'incremento dell'8,3% a maggio. Gli addetti ai lavori avevano stimato una variazione positiva pari ...Diminuiscono inle compravendite in corso di abitazioni, stando al dato sui compromessi per l'acquisto, un ... Nel mese di giugno, l'indice pending home sales (case in corso), pubblicato dall'...(Teleborsa) - Diminuiscono in USA le compravendite in corso di abitazioni, stando al dato sui compromessi per l'acquisto, un indicatore dell'andamento prospettico del mercato immobiliare e ...Fino ad oggi la società ha fornito oltre 1 miliardo di dosi a 170 paesi - Nel secondo trimestre 894 milioni di vendite - "Niente profitti dalla vendita del vaccino" ...