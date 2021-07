Toscana Covid-19: 748 nuovi casi, 13.518 test, tasso 5,53%. Dati in netto aumento (Di giovedì 29 luglio 2021) FIRENZE – I nuovi casi Covid registrati in Toscana nelle 24 ore sono 748 su 13.518 test di cui 8.656 tamponi molecolari e 4.862 test rapidi. Il tasso dei nuovi positivi è 5,53% (10,9% sulle prime diagnosi). Lo rende noto il presidente della Toscana, Eugenio Giani, usando i social. Rispetto al rilevamento di ieri il L'articolo proviene da Firenze Post. Leggi su firenzepost (Di giovedì 29 luglio 2021) FIRENZE – Iregistrati innelle 24 ore sono 748 su 13.518di cui 8.656 tamponi molecolari e 4.862rapidi. Ildeipositivi è 5,53% (10,9% sulle prime diagnosi). Lo rende noto il presidente della, Eugenio Giani, usando i social. Rispetto al rilevamento di ieri il L'articolo proviene da Firenze Post.

