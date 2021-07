Superbonus 110%, arriva il «modulo unico» Le novità su pannelli e cappotto termico (Di giovedì 29 luglio 2021) Anche in caso di interventi strutturali, per procedere e ottenere il Superbonus 110% basterà la sola Comunicazione di inizio lavori (Cila). In caso di variazioni in corso d’opera basterà comunicarle a fine lavori Leggi su corriere (Di giovedì 29 luglio 2021) Anche in caso di interventi strutturali, per procedere e ottenere ilbasterà la sola Comunicazione di inizio lavori (Cila). In caso di variazioni in corso d’opera basterà comunicarle a fine lavori

