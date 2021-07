Sony | “L’acquisizione di Nixxes permetterà vari porting di giochi PS4 e PS5 su PC”

Leggi su tuttotek

(Di giovedì 29 luglio 2021) Jim Ryan diha ribadito in una recente intervista che l’aiuto dello studiol’arrivo diPS4 e PS5 su PCha confermato chedello studio olandeseSoftware (autore deiPC di Marvel’s Avengers e Rise of The Tomb Raider) aiuterà il colosso a portare piùPS4 e PS5 su PC. Jim Ryan, presidente e CEO diInteractive Entertainment, ha confermato in un’intervista recente con la rivista giapponese Famitsu che ...