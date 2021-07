Riccardo Muti stasera su Rai1 in concerto dal Quirinale per il G20 della Cultura (Di giovedì 29 luglio 2021) stasera su Rai1 alle 20:30 Riccardo Muti dirigerà, in diretta dal Quirinale, il concerto che celebra il G20 della Cultura. stasera su Rai1, alle 20:30, il pubblico televisivo potrà assistere a una delle più celebri pagine del repertorio sinfonico, interpretata da Riccardo Muti, uno dei più grandi direttori di oggi, per celebrare il G20 della Cultura. In diretta dal Palazzo del Quirinale Rai Cultura propone il ... Leggi su movieplayer (Di giovedì 29 luglio 2021)sualle 20:30dirigerà, in diretta dal, ilche celebra il G20su, alle 20:30, il pubblico televisivo potrà assistere a una delle più celebri pagine del repertorio sinfonico, interpretata da, uno dei più grandi direttori di oggi, per celebrare il G20. In diretta dal Palazzo delRaipropone il ...

teatrolafenice : ?? Buon compleanno a Riccardo Muti, il primo ad inaugurare la nostra riapertura dopo la sciagura dell'incendio. 80 s… - Palazzo_Chigi : Il Presidente Draghi oggi alle ore 19.15 interverrà all’inaugurazione del #G20Cultura. Al termine della cerimonia,… - Agenzia_Ansa : Il G20 della Cultura a Roma aprirà nel pomeriggio nell'arena del Colosseo. In serata il concerto diretto dal maestr… - DelpapaMax : - EttoreSequi : RT @RaiCultura: In diretta dal Palazzo del @Quirinale in occasione del G20 della Cultura, giovedì 29 luglio alle 20.30 su @RaiUno e @RaiPla… -