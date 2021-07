REstate al MuMe | ufficializzato il programma fino al 12 agosto | forte partecipazione a Messina con diversi sold out

Advertising

Scomunicando : RESTATE AL MUME – Cinema, teatro e musica di qualità. Il programma fino al 12 agosto - Scomunicando : RESTATE AL MUME – Domenica il ritorno di Giovanni Renzo per la Filarmonica Laudamo: Cosmic Concert Special Edition -

Ultime Notizie dalla rete : REstate MuMe

Stretto web

... modalità per acquisto biglietti e prenotazioni Cinema, teatro e musica sotto le stelle nello scenario unico del Museo regionale di Messina : ecco "al" fino al mese di settembre, alle ...Domenica 1 agosto alle 21 Domenica 1° agosto, alle ore 21, nello spazio del Museo Regionale di Messina, per la Filarmonica Laudamo, nell'ambito della rassegna 'al', attesa performance con musica e immagini del pianista Giovanni Renzo, con una Special Edition del suo Cosmic Concert , in una versione realizzata appositamente per il centenario ...Il Cosmic Concert è un suggestivo incontro fra musica e immagini, originariamente nato come evento in diretta web commissionato da Astronomers Without Borders per la chiusura del Global Astronomy Mont ...Terzo appuntamento con la rassegna REstate al Mume 2021 organizzata dal Teatro dei 3 Mestieri. Venerdì 30 luglio alle ore 21.30 la suggestiva terrazza del Museo Regionale di Messina ospiterà lo spetta ...