Raggiunto in Cdm l’accordo sulla riforma della giustizia (Di giovedì 29 luglio 2021) ROMA (ITALPRESS) – E’ stato Raggiunto in Consiglio dei ministri l’accordo tra i partiti della maggioranza sulla sulla riforma della giustizia predisposta dalla ministra Cartabia. Dopo unlunga trattativa, sono state superate dunque le perplessità del M5s circa l’improcedibilità sul reato di aggravante mafiosa nel proesso penale. La riforma, ha commentato il segretario PD Enrico Letta, “ci avvicina all’Europa e fa compiere grandi avanzamenti in termini di modernità ed efficacia”. “Cartabia ha trovato il giusto equilibrio per superare la ... Leggi su ildenaro (Di giovedì 29 luglio 2021) ROMA (ITALPRESS) – E’ statoin Consiglio dei ministritra i partitimaggioranzapredisposta dalla ministra Cartabia. Dopo unlunga trattativa, sono state superate dunque le perplessità del M5s circa l’improcedibilità sul reato di aggravante mafiosa nel proesso penale. La, ha commentato il segretario PD Enrico Letta, “ci avvicina all’Europa e fa compiere grandi avanzamenti in termini di modernità ed efficacia”. “Cartabia ha trovato il giusto equilibrio per superare la ...

Advertising

marcodimaio : L'accordo raggiunto sulla #Giustizia in Cdm conferma la chiusura dell'era del giustizialismo, del processo infinito… - mariamacina : Accordo raggiunto dopo ore di tensione. Conte esulta, ma Italia Viva lo ferma subito: 'Il M5S ha perso la partita,… - IlModeratoreWeb : Raggiunto in Cdm l’accordo sulla riforma della giustizia - - MomblamOfficial : Accordo raggiunto in CdM sulla #Riformacartabia Tutt’apposto? @marcotravaglio - Tele_Nicosia : Raggiunto in Cdm l’accordo sulla riforma della giustizia -