Raffaella Fico al GFVip6 | la voce si fa insistente

Leggi su zon

(Di giovedì 29 luglio 2021) Oltre a, in trattative per entrare nella Casa delci sarebbero Totò Schillaci, Pamela Prati e Raz Degan La sesta edizione del Grande Fratello Vip 6, condotta ancora una volta da Alfonso Signorini, dovrebbe partire su Canale 5 il prossimo 13 Settembre. Ragion per cui, in queste settimane, si rincorrono le voci su quelli che potrebbero essere i nuovi inquilini della Casa più spiata di Cinecittà. Tra i nomi opzionati, e fortemente voluti da Signorini, ci sarebbe anche quello di. La showgirl partenopea, che ha visto per lei spalancarsi le porte dello spettacolo ...