“No green pass”, la protesta di FdI che occupa la Camera (Video) (Di giovedì 29 luglio 2021) Roma, 29 lug – protesta di Fratelli d’Italia e seduta sospesa alla Camera. I deputati di FdI hanno lasciato i banchi scendendo al centro dell’emiciclo e mostrando cartelli con scritto “No green pass”. E’ quanto successo circa un’ora fa in Aula, con Fabio Rampelli – presidente di turno della Camera – che a causa della bagarre ha deciso di interrompere per qualche minuto i lavori. green pass, FdI: “Strumento ideologico e illiberale” La protesta di Fratelli d’Italia è avvenuta proprio durante l’esame della questione pregiudiziale, presentata dal partito di ... Leggi su ilprimatonazionale (Di giovedì 29 luglio 2021) Roma, 29 lug –di Fratelli d’Italia e seduta sospesa alla. I deputati di FdI hanno lasciato i banchi scendendo al centro dell’emiciclo e mostrando cartelli con scritto “No”. E’ quanto successo circa un’ora fa in Aula, con Fabio Rampelli – presidente di turno della– che a causa della bagarre ha deciso di interrompere per qualche minuto i lavori., FdI: “Strumento ideologico e illiberale” Ladi Fratelli d’Italia è avvenuta proprio durante l’esame della questione pregiudiziale, presentata dal partito di ...

Ultime Notizie dalla rete : green pass Bagarre alla Camera durante la discussione sul green pass: seduta sospesa ROMA - Bagarre nell'aula della Camera dove si sta discutendo il decreto Covid che contiene le nuove norme sul green pass . Alcuni deputati di Fdi, contrari al provvedimento, hanno esposto cartelli con la scritta 'no green pass' all'interno dell'emiciclo, costringendo il presidente di turno Fabio Rampelli a ...

Green pass, Fdi protesta e occupa l'Aula Il dl contiene le norme sul Green pass e sulla revisione dei parametri per la classificazione delle zone di rischio secondo i contagi. Al termine della votazione, la seduta è stata nuovamente sospesa ...

Green pass, le nuove regole previste dal Governo dal 6 agosto Diritto.it - Il portale giuridico online per i professionisti Fratelli d'Italia espone cartelli "No Green Pass" alla Camera, seduta sospesa Seduta sospesa nell’Aula della Camera dove i deputati di Fratelli d’Italia hanno raggiunto il centro dell’emiciclo esponendo cartelli con la scritta ‘No green pass’. La protesta scatta durante l’esame ...

