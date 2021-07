Mario Fabbroni Vaccinarsi è ' un dovere civico e morale' | per questo

Advertising

Ultime Notizie dalla rete : Mario Fabbroni

Leggo.it

Vaccinarsi è "un dovere civico e morale": per questo chiedo alla politica e ai cittadini "senso di responsabilità collettivo", dando per scontato che non si può dire di no al vaccino ...Qualsiasi spostamento all'estero in questo periodo può comportare dei rischi: da quello di contrarre il Covid a quello di doversi pagare la quarantena, fino al non riuscire ad entrare nella meta ...Mario FabbroniVaccinarsi è «un dovere civico e morale»: per questo chiedo alla politica e ai cittadini «senso di responsabilità collettivo», dando per scontato che non si può dire di no ...Mario FabbroniI capresi conoscono quel piccolo spazio di sabbia come la spiaggia di Zi Ciccio, il nonno di Leonardo Rusciano. Una famiglia da sempre legata alla balneazione e anche ai bambini ...