Lucarelli: “Montesano è stato ricoverato per Covid”. Lui: “Falso” (Di giovedì 29 luglio 2021) Botta e risposta sui social tra Selvaggia Lucarelli e l’attore Enrico Montesano. La giornalista oggi ha dichiarato in un tweet: “Visto che non ha mai avuto il coraggio di dirlo, ma ama insultare e cavalcare le peggiori teorie complottiste, lo dico io: Enrico Montesano ha avuto il Covid, è stato ricoverato, è stato salvato dai medici e dalla scienza. Quella scienza a cui ha chiesto aiuto, quando stava male”. Secca la replica dell’artista, che su Facebook ha risposto: “In un tweet la sig.ra Lucarelli afferma cose assolutamente false sul mio conto. Mi riservo ... Leggi su sbircialanotizia (Di giovedì 29 luglio 2021) Botta e risposta sui social tra Selvaggiae l’attore Enrico. La giornalista oggi ha dichiarato in un tweet: “Visto che non ha mai avuto il coraggio di dirlo, ma ama insultare e cavalcare le peggiori teorie complottiste, lo dico io: Enricoha avuto il, è, èsalvato dai medici e dalla scienza. Quella scienza a cui ha chiesto aiuto, quando stava male”. Secca la replica dell’artista, che su Facebook ha risposto: “In un tweet la sig.raafferma cose assolutamente false sul mio conto. Mi riservo ...

