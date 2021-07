LIVE Sinner-O’Connell 6-7 4-6 ATP Atlanta in DIRETTA: vince in due set l’australiano (Di giovedì 29 luglio 2021) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 21:22 La DIRETTA LIVE finisce qua, grazie per averci seguito e rimanete su OA Sport per ogni aggiornamento sportivo. 21:20 Il prossimo appuntamento dell’altoatesino sarà a Washington, a partire dal 2 Agosto. 21:19 l’australiano ha condotto sin da subito la pratica, dimostrandosi più completo e migliore in risposta. 21:17 Un Sinner assai spento e distante dalla versione migliore. L’italiano è parso troppo sulla difensiva e troppo falloso. Oggi da lodare solo il servizio che spesso lo ha salvato con ace o prime vincenti. 7-6 6-4 Si ... Leggi su oasport (Di giovedì 29 luglio 2021) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA21:22 Lafinisce qua, grazie per averci seguito e rimanete su OA Sport per ogni aggiornamento sportivo. 21:20 Il prossimo appuntamento dell’altoatesino sarà a Washington, a partire dal 2 Agosto. 21:19ha condotto sin da subito la pratica, dimostrandosi più completo e migliore in risposta. 21:17 Unassai spento e distante dalla versione migliore. L’italiano è parso troppo sulla difensiva e troppo falloso. Oggi da lodare solo il servizio che spesso lo ha salvato con ace o primenti. 7-6 6-4 Si ...

Advertising

zazoomblog : LIVE – Sinner-O’Connell 6-7 0-0 Atp Atlanta 2021: RISULTATO in DIRETTA - #Sinner-O’Connell #Atlanta #2021: - zazoomblog : LIVE Sinner-O’Connell 6-7 ATP Atlanta in DIRETTA: all’australiano il primo set. - #Sinner-O’Connell #Atlanta… - zazoomblog : LIVE – Sinner-O’Connell 0-0 Atp Atlanta 2021: RISULTATO in DIRETTA - #Sinner-O’Connell #Atlanta #2021: - federtennis : I nostri azzurri impegnati in campo oggi, entrambi live su @SuperTennisTv ???? Kitzbuhel: ? 12:30 Mager ?? Altmaier p… - sportface2016 : #AtpAtlanta, esordio di #Sinner negli Stati Uniti. Segui il #LIVE con noi, aggiornamenti dalle ore 18.00. -