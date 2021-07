Lavori sulle strade del Fortore: sopralluogo di Di Maria a Castelfranco in Miscano (Di giovedì 29 luglio 2021) Tempo di lettura: < 1 minutosopralluogo a Castelfranco in Miscano del Presidente della Provincia di Benevento Antonio Di Maria sulle strade provinciali in compagnia dei responsabili del Settore Tecnico dell’Ente. Nel territorio di Castelfranco in questi giorni sono in corso interventi di ricostruzione dell’asfalto su tratti saltuari della Strada provinciale n. 50 Castelfranco – Bosco dove era completamente saltato il manto stradale con la forte compromissione del diritto alla mobilità in sicurezza. I fondi a disposizione della Provincia per questi ... Leggi su anteprima24 (Di giovedì 29 luglio 2021) Tempo di lettura: < 1 minutoindel Presidente della Provincia di Benevento Antonio Diprovinciali in compagnia dei responsabili del Settore Tecnico dell’Ente. Nel territorio diin questi giorni sono in corso interventi di ricostruzione dell’asfalto su tratti saltuari della Strada provinciale n. 50– Bosco dove era completamente saltato il manto stradale con la forte compromissione del diritto alla mobilità in sicurezza. I fondi a disposizione della Provincia per questi ...

