Justin Bieber scrive a Simone Biles dopo l'addio alle Olimpiadi: 'Orgoglioso della scelta di ritirarti' (Di giovedì 29 luglio 2021) 'Nessuno capirà mai le pressioni che affronti! So che non ci conosciamo ma sono così Orgoglioso della decisione di ritirarti'. Così Justin Bieber scrive a Simone Biles su Instagram. Un post che arriva ... Leggi su tgcom24.mediaset (Di giovedì 29 luglio 2021) 'Nessuno capirà mai le pressioni che affronti! So che non ci conosciamo ma sono cosìdecisione di'. Cosìsu Instagram. Un post che arriva ...

Advertising

vogue_italia : Justin Bieber posa per Balenciaga ?? Ecco tutti gli scatti e i video della campagna in esclusiva??… - lividisuig0miti : @latipadivic NOOOOO BEGGIN’ È SCESA JUSTIN BIEBER TORNA DA HAILEY E A CANTARE BABY - avonbusker : ridendo perché siete davvero convintx che justin bieber abbia bisogno di pubblicità - hollvnd96 : RT @unfckwitablezv: comunque imbarazzante mandare in tendenza “justin bieber” solo per offese,ascoltate i vostri artisti e fatevi i cazzi v… - BTSLove37410170 : RT @Jk_italy: [info] Ryan Good, il direttore creativo di 'Drew House', il brand di vestiti di Justin Bieber, ha retwittato un post di Jungk… -