I prezzi delle seconde case in Toscana: dove conviene comprare e dove i prezzi si sono impennati (Di giovedì 29 luglio 2021) Nel Chianti si possono fare affari, con una flessione del listino di circa il 10 per cento rispetto a un anno fa. Molto richiesta invece la Val d'Orcia. E la costa? Dalla Versilia all'Argentario, i consigli degli esperti Leggi su repubblica (Di giovedì 29 luglio 2021) Nel Chianti si posfare affari, con una flessione del listino di circa il 10 per cento rispetto a un anno fa. Molto richiesta invece la Val d'Orcia. E la costa? Dalla Versilia all'Argentario, i consigli degli esperti

