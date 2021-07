Ford aumenta target 2021 dopo un secondo trimestre migliore del previsto

(Di giovedì 29 luglio 2021) (Teleborsa) –ha registrato un fatturato di 26,8 miliardi di dollari neldel(+38% sullo stessodel 2020), un utile netto di 561 milioni di dollari (in calo rispetto aldel 2020, quando l’utile netto aveva raggiunto gli 1,1 miliardi di dollari) e un EBIT rettificato di 1,1 miliardi di dollari (-1,9 miliardi nei tre mesi a giugno 2020). Alla luce dei risultati positivi, la casa automobilistica statunitense hato le previsioni per l’EBIT rettificato e il free cash flow rettificato per l’intero ...

"Ad aprile, con il peggioramento della situazione dei semiconduttori ,ha dichiarato di aspettarsi di perdere circa il 50% della sua produzione prevista per il secondo trimestre, il che avrebbe ......proposte interesserebbero i modelli auto 2023 e applicherebbero l'accordo quadro che la California ha raggiunto con, Volkswagen, Honda, BMW e Volvo, sulle emissioni di gas. L'accordolo ...(Teleborsa) - Ford ha registrato un fatturato di 26,8 miliardi di dollari nel secondo trimestre del 2021 (+38% sullo stesso trimestre del 2020), un utile netto di 561 milioni di dollari (in ...Il nostro modo di muoverci in città sta cambiando. Per raggiungere la propria destinazione, sempre più persone scelgono di spostarsi a piedi, in bicicletta o in scooter. Aumenta anche l’esigenza di ar ...