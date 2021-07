(Di giovedì 29 luglio 2021) “Stiamo ricevendo, in questi giorni, diverse lamentele da parte di cittadine ea cui sono arrivate contravvenzioni per aver superato il limite di velocità su viadi, da poco passato a 50km/h”. Lo dichiara la comandante della Polizia Locale Daniela Carola.sulla via: la “colpa” è di Anas “Com’è noto, viadinon è di gestione del Comune – dichiara Carola – ma di Anas. Anche se le contravvenzioni arrivano dal nostro comando di Polizia Locale, è Anas che stabilisce i limiti di velocità. E lo ha ...

Advertising

CorriereCitta : Fiumicino, raffica di multe su via dell’Aeroporto: cittadini furiosi, la replica dei vigili -

Ultime Notizie dalla rete : Fiumicino raffica

Il Faro online

... nell'agosto del 1972, cercano di far esplodere un Boeing 707 della EL Al partito da. ... Di far partire unadi Sten. Ricordate "Le donne, i cavallier, l'arme, gli amori, le cortesie, l'...Nel pomeriggio di venerdì gli agenti lo hanno accompagnato all'aeroporto dida dove, con scorta tecnica, è stato definitamente rimpatriato in Tunisia. Nel corso del controllo di alcuni ...Nel corso dei controlli, i militari dell'Arma hanno anche denunciato due donne per aver trafugato cosmetici e profumi al duty-free shop ...Il nuovo LIVE con tutti gli aggiornamenti di oggi nel Lazio. Nel Lazio su oltre 23mila test si registrano 471 nuovi casi positivi e nessun decesso. I ricoverati sono 119, le terap ...