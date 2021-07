F1: al via oggi la prevendita per il Gran Premio di Monza, in programma il 12 settembre (Di giovedì 29 luglio 2021) Al via oggi la prevendita per il Gran Premio di Monza, in programma il 12 settembre. Potranno assistere al weekend di gare il 50% degli spettatori e sarà obbligatorio il Green Pass, come stabilito dal decreto legge. I biglietti possono essere acquistati sul sito ufficiale del Circuito www.Monzanet.it e sul sito Ticketone www.ticketone.it, unico rivenditore autorizzato. Non sarà possibile acquistare i biglietti all’ingresso del Circuito. Sabato 11 settembre, dalle 16:30 alle 17:00, debuttano le nuove qualifiche Sprint che determineranno la ... Leggi su sportface (Di giovedì 29 luglio 2021) Al vialaper ildi, inil 12. Potranno assistere al weekend di gare il 50% degli spettatori e sarà obbligatorio il Green Pass, come stabilito dal decreto legge. I biglietti possono essere acquistati sul sito ufficiale del Circuito www.net.it e sul sito Ticketone www.ticketone.it, unico rivenditore autorizzato. Non sarà possibile acquistare i biglietti all’ingresso del Circuito. Sabato 11, dalle 16:30 alle 17:00, debuttano le nuove qualifiche Sprint che determineranno la ...

