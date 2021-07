Dott Conti | L' infortunio di Demme somiglia a quello di De Bruyne Vi spiego perché servono 2 mesi per recuperare

(Di giovedì 29 luglio 2021) A Radio Punto Nuovo nel corso di Punto Nuovo Sport Show è intervenuto Mario, ortopedico. Ecco quanto evidenziato: "Si tratta di uncasuale, di campo. Il collaterale interno ha ceduto e se il prof. Mariani ha ritenuto necessario intervenire, bisogna fidarsi.diè uncompletamente diverso dache ha sofferto Ghoulam, ad esempio, negli scorsi. Il collaterale è un po' la cerniera del ginocchio: per fortuna,non ha avuto alcuna ripercussione sui menischi e sul resto dell'articolazione. Il suo ...

CalcioNapoli24

News Napoli calcio . A Radio Punto Nuovo nel corso di Punto Nuovo Sport Show è intervenuto il. Mario, ortopedico, che ha parlato dell'infortunio di Diego Demme . Condizioni Demme "Si tratta di un infortunio casuale, di campo. Il collaterale interno ha ceduto e se il prof. Mariani ...