Donne con tumore al seno, test genomici gratuiti in tutta Italia (Di giovedì 29 luglio 2021) C’è chi ha gli occhi chiari, chi scuri. C’è chi ha i capelli biondi e chi invece li ha castani o nero. C’è chi ha la pelle chiara (e per questo deve proteggersi con più attenzione dai raggi del sole) e chi invece ha la carnagione olivastra. Ognuno di noi ha caratteristiche specifiche. Anche i tumori, in qualche modo sono uno diverso dall’altro. E conoscere quei caratteri invisibili che li differenziano è importante per capire al meglio come tarare esattamente le terapie, proprio grazie alla conoscenza delle caratteristiche “intime” ed invisibili delle cellule tumorali. Per questo, la disponibilità dei test genomici per le Donne con ... Leggi su dilei (Di giovedì 29 luglio 2021) C’è chi ha gli occhi chiari, chi scuri. C’è chi ha i capelli biondi e chi invece li ha castani o nero. C’è chi ha la pelle chiara (e per questo deve proteggersi con più attenzione dai raggi del sole) e chi invece ha la carnagione olivastra. Ognuno di noi ha caratteristiche specifiche. Anche i tumori, in qualche modo sono uno diverso dall’altro. E conoscere quei caratteri invisibili che li differenziano è importante per capire al meglio come tarare esattamente le terapie, proprio grazie alla conoscenza delle caratteristiche “intime” ed invisibili delle cellule tumorali. Per questo, la disponibilità deiper lecon ...

