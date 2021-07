Covid, l'Iran produrrà uno dei vaccini sviluppati a Cuba (Di giovedì 29 luglio 2021) A partire dalla prossima settimana, l'Iran diventerà il primo Paese a produrre su scala industriale uno dei vaccini contro il Covid - 19 sviluppato a Cuba. Iran e Cuba produrranno ora milioni di dosi ... Leggi su tgcom24.mediaset (Di giovedì 29 luglio 2021) A partire dalla prossima settimana, l'diventerà il primo Paese a produrre su scala industriale uno deicontro il- 19 sviluppato aprodurranno ora milioni di dosi ...

Migranti: 230 arrestati in Turchia pronti a traversata Egeo ...un aumento nel numero di persone che cercano rifugio in Europa dopo un periodo di tregua rispetto agli sbarchi dovuto alla pandemia da Covid. I 231 migranti, originari di Afghanistan, Siria, Iran, ...

Migranti: 230 arrestati in Turchia pronti a traversata Egeo (ANSA) - ISTANBUL, 28 LUG - La guardia costiera turca ha arrestato oltre 200 migranti, tra cui afghani e siriani, che si apprestavano ad attraversare il mare Egeo a bordo di un peschereccio per raggiu ...

A partire dalla prossima settimana, l'Iran diventerà il primo Paese a produrre su scala industriale uno dei vaccini contro il Covid-19 sviluppato a Cuba. Iran e Cuba produrranno ora milioni di dosi di Soberana 2 nel paese mediorientale sotto il nome di PastuCovac, ha detto il capo dell'Istituto Finlay di Cuba, Vicente ...