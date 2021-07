Covid, Gimbe: “+64,8% contagi in una settimana, siamo nella quarta ondata” (Di giovedì 29 luglio 2021) Un incremento di contagi e decessi, in aumento anche i ricoveri con sintomi e le terapie intensive. E’ quanto emerge dal monitoraggio indipendente della Fondazione Gimbe per la settimana 21-27 luglio. In dettaglio, rispetto alla settimana precedente, si registrano 111 decessi (+46,1%); +24 in terapia intensiva (+14,5%); +417 ricoverati con sintomi (+34,9%); +20.559 isolamento domiciliare(+42,9%); 31.963 nuovi casi (+64,8%); +21.000 casi attualmente positivi (+42,6%). “Il virus circola più di quanto documentato dai nuovi casi identificati, di fatto siamo entrati nella ... Leggi su italiasera (Di giovedì 29 luglio 2021) Un incremento die decessi, in aumento anche i ricoveri con sintomi e le terapie intensive. E’ quanto emerge dal monitoraggio indipendente della Fondazioneper la21-27 luglio. In dettaglio, rispetto allaprecedente, si registrano 111 decessi (+46,1%); +24 in terapia intensiva (+14,5%); +417 ricoverati con sintomi (+34,9%); +20.559 isolamento domiciliare(+42,9%); 31.963 nuovi casi (+64,8%); +21.000 casi attualmente positivi (+42,6%). “Il virus circola più di quanto documentato dai nuovi casi identificati, di fattoentrati...

