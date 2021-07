Calciomercato Verona, tutto su Frabotta: può essere l’erede di Dimarco (Di giovedì 29 luglio 2021) Calciomercato Verona: il club scaligero è alla ricerca dell’erede di Dimarco e potrebbe puntare su Frabotta della Juventus L’Atalanta non ha stretto la morsa per Gianluca Frabotta chiudendo invece l’operazione Pezzella con il Parma per il ruolo di vice Gosens. Ma il terzino della Juventus potrebbe comunque partire per restare in Serie A. Secondo quanto riportato dal quotidiano L’Arena, resta ancora viva l’ipotesi Hellas Verona per Frabotta: Di Francesco potrebbe sfruttarne le qualità nel 3-4-3- visto nelle prime uscite raccogliendo dunque l’eredità di ... Leggi su calcionews24 (Di giovedì 29 luglio 2021): il club scaligero è alla ricerca deldie potrebbe puntare sudella Juventus L’Atalanta non ha stretto la morsa per Gianlucachiudendo invece l’operazione Pezzella con il Parma per il ruolo di vice Gosens. Ma il terzino della Juventus potrebbe comunque partire per restare in Serie A. Secondo quanto riportato dal quotidiano L’Arena, resta ancora viva l’ipotesi Hellasper: Di Francesco potrebbe sfruttarne le qualità nel 3-4-3- visto nelle prime uscite raccogliendo dunque l’eredità di ...

DiMarzio : #Calciomercato | Il #Verona in chiusura per #Frabotta: l'esterno arriverebbe in prestito dalla #Juventus - calciomercatoit : ?? #Juventus - #Frabotta, sfumata la possibilità Atalanta, è vicino ad approdare al #Verona - Cucciolina96251 : RT @Bertolca10: Colpo in entrata del Verona che prende in prestito l'asso bianconero Gianluca #Frabotta. #Calciomercato - Cucciolina96251 : RT @parlodicalcio: #CALCIOMERCATO ??Primo Colpo per l'#Hellas Verona di DI Francesco, in arrivo #Frabotta dalla #Juventus - Cucciolina96251 : RT @francGuerrieri: #Frabotta verso il #Verona in prestito con diritto di riscatto dalla #Juve ???? #calciomercato -

