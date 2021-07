Calciomercato Atalanta, in stand-by la cessione di Romero (Di giovedì 29 luglio 2021) Calciomercato Atalanta, ostacoli nel passaggio di Cristian Romero al Tottenham. Le ultime sulla trattativa In casa Atalanta gran parte del mercato gira intorno alla cessione di Cristian Romero. Come riportato dal giornalista di Sky Fabrizio Romano, però, il passaggio dell’argentino al Tottenham è al momento in stand-by, a causa di divergenze sul prezzo del cartellino. I bergamaschi, infatti, vorrebbero ricavare almeno 55 milioni di euro, mentre i londinesi sono disposti ad arrivare al massimo a 45. Non si registrano, inoltre, disturbi del Barcellona ... Leggi su calcionews24 (Di giovedì 29 luglio 2021), ostacoli nel passaggio di Cristianal Tottenham. Le ultime sulla trattativa In casagran parte del mercato gira intorno alladi Cristian. Come riportato dal giornalista di Sky Fabrizio Romano, però, il passaggio dell’argentino al Tottenham è al momento in-by, a causa di divergenze sul prezzo del cartellino. I bergamaschi, infatti, vorrebbero ricavare almeno 55 milioni di euro, mentre i londinesi sono disposti ad arrivare al massimo a 45. Non si registrano, inoltre, disturbi del Barcellona ...

