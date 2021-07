Calcio e Finanza: dietro la scelta di non dare gli highlights a Sky c’è il no di Dazn (Di giovedì 29 luglio 2021) La decisione della Lega Serie A di non mettere all’asta gli highlights pay sottraendoli dunque a Sky sarebbe stata presa in accordo con Dazn. Lo scrive Calcio e Finanza. “I presidenti dei club di Serie A, infatti, hanno deciso a maggioranza di non mettere all’asta gli highlights. Una decisione presa in piena sintonia con la stessa Dazn, che tramite una lettera dai toni piuttosto espliciti (si paventavano le vie legali) inviata all’ad della Serie A Luigi De Siervo ha fatto sapere di apprezzare l’orientamento verso questa soluzione”. Dazn sarà l’unica a disporre delle ... Leggi su ilnapolista (Di giovedì 29 luglio 2021) La decisione della Lega Serie A di non mettere all’asta glipay sottraendoli dunque a Sky sarebbe stata presa in accordo con. Lo scrive. “I presidenti dei club di Serie A, infatti, hanno deciso a maggioranza di non mettere all’asta gli. Una decisione presa in piena sintonia con la stessa, che tramite una lettera dai toni piuttosto espliciti (si paventavano le vie legali) inviata all’ad della Serie A Luigi De Siervo ha fatto sapere di apprezzare l’orientamento verso questa soluzione”.sarà l’unica a disporre delle ...

