Bocconi avvelenati a terra, un gatto trovato morto e un cane intossicato: allarme a Sassoferrato (Di giovedì 29 luglio 2021) Sassoferrato - Un gatto morto e un cane che i veterinari stanno cercando di salvare, è il bilancio di un gesto criminale e vigliacco su cui stanno indagando i carabinieri forestali di Sassoferrato ... Leggi su corriereadriatico (Di giovedì 29 luglio 2021)- Une unche i veterinari stanno cercando di salvare, è il bilancio di un gesto criminale e vigliacco su cui stanno indagando i carabinieri forestali di...

Advertising

IlMondoDiAllie : RT @annamariamoscar: SASSOFERRATO (AN), TROVATI DUE BOCCONI AVVELENATI: INDAGINI DEI CC FORESTALI - GINA32451015 : RT @annamariamoscar: SASSOFERRATO (AN), TROVATI DUE BOCCONI AVVELENATI: INDAGINI DEI CC FORESTALI - annamariamoscar : SASSOFERRATO (AN), TROVATI DUE BOCCONI AVVELENATI: INDAGINI DEI CC FORESTALI - ansa_marche : Cc trovano bocconi avvelenati a Sassoferrato - YouTvrs : Bocconi avvelenati vicino alla case: al via le indagini - -