Batterie #Tokyo2020 Day 6 | l’assalto di Simona Quadarella

Advertising

Ultime Notizie dalla rete : Batterie #Tokyo2020

SPORT, sciabolatori di Montano in finale Il medagliere aggiornato in tempo reale ... Per lui un 3°, un 5° ed un 6° posto nelle 3: risultati che gli hanno dato gli stessi punti di ...SPORT, sciabolatori di Montano in finale Il medagliere aggiornato in tempo reale ... TATIANA ANDREOLI se supera secondo turno Ore 12:00 - NUOTO femminile 800 metri stile libero (): ...A Tokyo 2020 è il sesto giorno di Olimpiadi e l'Italia va a caccia di altre medaglie. Una arriva subito alle 3 del mattino, con il doppio pesi leggeri di canottaggio con Oppo e ...Tokyo 2020, ciclismo. La delusione di Giacomo Fantoni dopo l'eliminazione nella bmx: "Non è andata come speravo, ora testa ai Mondiali".