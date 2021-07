Ana Mena, il fidanzato è il calciatore Brahim Diaz (Di giovedì 29 luglio 2021) Ana Mena, star della musica latina che vedremo questa sera insieme a Rocco Hunt a “Battiti Live” a partire dalle 21:30 su Italia 1, ha un fidanzato noto nel mondo del calcio. Ana Mena e la storia con il fidanzato Brahim Diaz Brahim Diaz, ventiduenne centrocampista di Malaga è legato ad Ana Mena dall’inizio del 2020, per poi ufficializzare la relazione durante l’estate. Per la precisione era stata la rivista Corazon a dare la notizia dell’inizio di una frequentazione, dopo averli avvistati insieme in quel di Malaga. Nato da padre ... Leggi su metropolitanmagazine (Di giovedì 29 luglio 2021) Ana, star della musica latina che vedremo questa sera insieme a Rocco Hunt a “Battiti Live” a partire dalle 21:30 su Italia 1, ha unnoto nel mondo del calcio. Anae la storia con il, ventiduenne centrocampista di Malaga è legato ad Anadall’inizio del 2020, per poi ufficializzare la relazione durante l’estate. Per la precisione era stata la rivista Corazon a dare la notizia dell’inizio di una frequentazione, dopo averli avvistati insieme in quel di Malaga. Nato da padre ...

Advertising

UnDueTreContest : #MusicSummer2021 / Anteprima | Giorno 5 ??? Rocco Hunt (@RoccoHunt) feat. Ana Mena (@AnaMenaMusic) ?? Un bacio all'… - annu_dido : RT @IlContiAndrea: Domani a #BattitiLive Sophie and The Giants, Bravi, Purple Disco Machine; Sinclair, Emma, Hunt e Ana Mena, Clementino e… - masato_1234567 : Rocco Hunt, Ana Mena - Un bacio all'improvviso (Official Video) - radiofmfaleria : Rocco Hunt - Un bacio all'improvviso (ft. Ana Mena) - MiradjiAbdou : Reik; Rocco Hunt; Ana Mena - A Un Paso De La Luna (Remix) -