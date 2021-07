Amichevoli 2021: alla Salernitana basta Obi, 1-0 alla Fermana (Di giovedì 29 luglio 2021) alla Salernitana basta un gol di Obi per rialzare la testa contro la Fermana in amichevole a Cascia. Dopo la sconfitta col Gubbio, la squadra di Castori stavolta vince contro i marchigiani grazie a un gol del centrocampista arrivato come svincolato dal Chievo che non è stato ammesso al campionato di Serie B. La rete del mediano, arrivata al 5? del primo tempo, ha aiutato la squadra campana a gestire l’incontro ed è stato dunque un test molto probante in vista dell’imminente inizio della Serie A. Presenti allo stadio alcuni tifosi dei granata, meno di cento, tutti accreditati preventivamente ... Leggi su sportface (Di giovedì 29 luglio 2021)un gol di Obi per rialzare la testa contro lain amichevole a Cascia. Dopo la sconfitta col Gubbio, la squadra di Castori stavolta vince contro i marchigiani grazie a un gol del centrocampista arrivato come svincolato dal Chievo che non è stato ammesso al campionato di Serie B. La rete del mediano, arrivata al 5? del primo tempo, ha aiutato la squadra campana a gestire l’incontro ed è stato dunque un test molto probante in vista dell’imminente inizio della Serie A. Presenti allo stadio alcuni tifosi dei granata, meno di cento, tutti accreditati preventivamente ...

