Alla Tunisia serve un grande piano di aiuti sanitari. L’appello di Formiche.net (Di giovedì 29 luglio 2021) Mentre la democrazia viene messa in un pericolosa fase di sospensione, la curva dei nuovi contagiati da SarsCoV-2 in Tunisia continua a correre. Il Covid infesta un paese le cui condizioni sono in fase di sofferenza da anni. Sofferenza che ha prodotto uno stato sociale pesantemente ferito, con i servizi che lo governo riesce a fornire ai cittadini ridotti al minimo (o meno). Da qui dunque, la pandemia come in tante altre situazioni, rimarca, approfondisce, faglie esistenti. Davanti Alla crisi epidemica lo stato tunisino non riesce a rispondere: condizione che si pone a valle di anni complicati. Se la Comunità internazionale intende proteggere la fragile ... Leggi su formiche (Di giovedì 29 luglio 2021) Mentre la democrazia viene messa in un pericolosa fase di sospensione, la curva dei nuovi contagiati da SarsCoV-2 incontinua a correre. Il Covid infesta un paese le cui condizioni sono in fase di sofferenza da anni. Sofferenza che ha prodotto uno stato sociale pesantemente ferito, con i servizi che lo governo riesce a fornire ai cittadini ridotti al minimo (o meno). Da qui dunque, la pandemia come in tante altre situazioni, rimarca, approfondisce, faglie esistenti. Davanticrisi epidemica lo stato tunisino non riesce a rispondere: condizione che si pone a valle di anni complicati. Se la Comunità internazionale intende proteggere la fragile ...

Advertising

Domenic55547198 : @Storace O Di Maio. Ma piuttosto, quando in piena PANDEMIA ha dato 50 milioni di euro alla Tunisia a chi li ha dati… - osmed_it : In #Tunisia ???? alcune organizzazioni delle società civile (#Morakiboun, #Chahed_Observatory, #Atide) hanno chiesto… - AriannaPoletti : @enti_ande Si certo lo so, con sviluppata intendo proprio che alcuni intellettuali tra cui Aziz Krichen che cito ne… - Lavitadelpopolo : Dopo il 'colpo di Stato istituzionale' l'intervista alla costituzionalista e attivista Hafida Chikir - ItalyinAO : RT @ItalyMFA: Colloquio ?? tra il Min. @luigidimaio e l'omologo ???? @OJerandi. Espressa preoccupazione per la situazione nel Paese, richiamat… -