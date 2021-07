Zlatan Ibrahimovic | una cosa irripetibile

(Di mercoledì 28 luglio 2021) Pubblichiamo un estratto del libro “” scritto da Daniele Manusia per 66th and 2nd. Il quarto gol, segnato contro il Nantes a maggio 2016, è simile. Anche il cross a rientrare di Di María dalla fascia destra è basso, stavolta però Ibra deve dare forza alla palla per mandarla verso la porta. Con un movimento della spalla destra schiaccia a terra il pallone, cogliendo di sorpresa il portiere avversario che si fa scavalcare dal rimbalzo. È un gol totalmente predeterminato,avrebbe potuto fare moltissime cose anziché colpire col petto: evidentemente era proprio così che voleva salutare il pubblico di Parigi, con un sorriso spontaneo e divertito, come se ...

Advertising

Corriere : Bacosi, la medaglia e Ibra: «Vedevo tutto nero, il libro di Zlatan mi ha aiutato. È pi... - sportli26181512 : Tuttosport - Milan, Ibra al lavoro ancora in palestra: dovrebbe ricominciare a correre settimana prossima: Anche ie… - Cosma74 : RT @salines_simone: Tournèe estiva 2009 - Zlatan Ibrahimovic indossa la maglia dell'Inter col n°10. Pochi giorni dopo si trasferirà a Barce… - grafuio : RT @salines_simone: Tournèe estiva 2009 - Zlatan Ibrahimovic indossa la maglia dell'Inter col n°10. Pochi giorni dopo si trasferirà a Barce… - antopillosio : RT @Corriere: Bacosi, la medaglia e Ibra: «Vedevo tutto nero, il libro di Zlatan mi ha aiutato. È pi... -

Ultime Notizie dalla rete : Zlatan Ibrahimovic

Nel 2013 il primo contratto da professionista con i parigini e l'allenamento conche li calciava delle cannonate manco se dovesse fare gol Buffon o Julio Cesar. Non riuscì a parare ...La campionessa umbra ha vinto l'argento nello skeet e ha espresso un desiderio molto particolare che chiama in causa il campione del Milanin carriera ha vinto tanto, eppure c è da scommetterci che di fronte a una medaglia delle Olimpiadi potrebbe ancora emozionarsi. Lo potremmo scoprire presto, se accetterà l invito ...Anche ieri Zlatan Ibrahimovic ha proseguito il suo lavoro in palestra e dovrebbe continuare così fino alla fine di questa settima. Poi dalla prossima, secondo quanto riferisce ...AC Milan lancia oggi i "Racconti Rossoneri", una nuova serie di podcast ideata dal Club e che vede la partecipazione, oltre alla voce narrante di Mauro Suma, giornalista e storica voce di Milan TV, an ...