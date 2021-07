Vaffa a Draghi e Burioni. E i leghisti infiammano la piazza no vax romana (Di mercoledì 28 luglio 2021) C’è una verità incontrovertibile che esce dalla piazza del Popolo dei No-Vax: delle decine di migliaia di persone attese, se ne sono presentate qualche migliaio. Non per questo meno rumorose né tantomeno audaci specie quando, intonando contro i politici “il vaccino siamo noi / il virus siete voi” a mo’ di coro, confessano di trovare ispirazione dalla musica. Così come quando fanno partire i classici Vaffa da stadio contro Draghi e Burioni, bersagli preferiti. Una manifestazione, pardon una fiaccolata, perché “ci siamo accorti che la quantità di cera prodotta avrebbe sporcato la piazza” come afferma un ... Leggi su huffingtonpost (Di mercoledì 28 luglio 2021) C’è una verità incontrovertibile che esce dalladel Popolo dei No-Vax: delle decine di migliaia di persone attese, se ne sono presentate qualche migliaio. Non per questo meno rumorose né tantomeno audaci specie quando, intonando contro i politici “il vaccino siamo noi / il virus siete voi” a mo’ di coro, confessano di trovare ispirazione dalla musica. Così come quando fanno partire i classicida stadio contro, bersagli preferiti. Una manifestazione, pardon una fiaccolata, perché “ci siamo accorti che la quantità di cera prodotta avrebbe sporcato la” come afferma un ...

