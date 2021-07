Tommaso Zorzi smette di seguire Francesco Oppini e sbotta: “Ognuno per la propria strada” (Di mercoledì 28 luglio 2021) In queste settimane alcune pagine e blog hanno parlato di un presunto allontanamento tra Tommaso Zorzi e Francesco Oppini. Il figlio di Alba Parietti si è però affrettato a smentire i rumor: “La domanda corretta è: lo sa lei che ho litigato con Tommaso o lo ha letto su qualche blog che pur di avere like si venderebbe la mamma? Mi dispiace deludere lei e molti altri detrattori, ma io e Tommy non abbiamo litigato, anzi“. Eppure ieri dev’essere successo qualcosa, perché i fan di Tommaso Zorzi si sono accorti che il vincitore del GF Vip 5 ha smesso di seguire ... Leggi su biccy (Di mercoledì 28 luglio 2021) In queste settimane alcune pagine e blog hanno parlato di un presunto allontanamento tra. Il figlio di Alba Parietti si è però affrettato a smentire i rumor: “La domanda corretta è: lo sa lei che ho litigato cono lo ha letto su qualche blog che pur di avere like si venderebbe la mamma? Mi dispiace deludere lei e molti altri detrattori, ma io e Tommy non abbiamo litigato, anzi“. Eppure ieri dev’essere successo qualcosa, perché i fan disi sono accorti che il vincitore del GF Vip 5 ha smesso di...

