Temptation Island un mese dopo | Manuela svela cosa è successo con il tentatore Luciano

(Di mercoledì 28 luglio 2021) Si è conclusa co diversi colpi di scena l’edizione di2021. Tra le coppie più discusse quella formata dae Stefano, che grazie all’esperienza vissuta a2021 capiscono di voler chiudere la relazione. Durante il confrontodice di aver realizzato di provare solo affetto nei confronti di Stefano e che vuole uscire da sola da. Anche Stefano decide di andare via da solo, soprattuttoaver visto il video di, che a fine serata si sono baciati ...

2021, Alessandro e Jessica si sono lasciati. Lui frequenta la single Carlotta, lei finisce nella bufera . Gli ex fidanzati confermano così, durante la diretta dell', la scelta fatta ...Valentina Vignali sbugiarda Stefano di/ "Scriveva a me mentre..." Lei aveva 16 anni all'epoca, mentre lui 21 e già giocava nella Juventus venendo anche convocato nella Nazionale ...La verità dopo Temptation Island 2021. Dopo essersi detti addio nel villaggio di Temptation Island 2021, Valentina e Tommaso sono riusciti a rivedersi? Per scoprirlo dovremo aspettare l’inizio dell’ul ...Ieri si è concluso Temptation Island e come quasi tutti si aspettavano la coppia di fidanzati formata da Manuela Carriero e Stefano Sirena è scoppiata. Entrambi sono usciti con il tentatore e la tenta ...