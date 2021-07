Temptation Island | cos’è successo a Manuela e Stefano dopo il falò? Resterete di stucco

Advertising

trash_italiano : Stanno circolando sui social vecchi post pubblicati da Jessica (attualmente protagonista di Temptation Island) ?? - trash_italiano : Valentina Vignali trova nei suoi DM di Instagram messaggi ricevuti da Stefano (compagno di Manuela a Temptation Isl… - ERAS62408651 : RT @trash_italiano: Valentina Vignali trova nei suoi DM di Instagram messaggi ricevuti da Stefano (compagno di Manuela a Temptation Island)… - zazoomblog : Temptation Island è tornato il sereno tra Natascia e Alessio dopo l’uscita - #Temptation #Island #tornato #sereno - tuttopuntotv : Temptation Island 2021, ecco come e dove vedere la replica dell’ultima puntata #temptationisland #MediasetInfinity… -

Ultime Notizie dalla rete : Temptation Island

2021: tra schiaffi e lacrime Manuela e Stefano si lasciano per sempre ... forse. La coppia pugliese affronta o che dura quasi due ore di diretta, ma tra loro la distanza incolmabile ...A poca distanza dal falò di confronto con il fidanzato Stefano, aManuela è sempre più vicina al single Luciano . Per lui ha preparato una sorpresa in riva al mare e, su un romantico letto a baldacchino, si lasciano andare ad alcune confessioni. Ma ...Temptation Island 2021, ultima puntata in diretta: ecco chi si è lasciato e chi un mese dopo è ancora in coppia. Finale di stagione carico di attese dopo gli ascolti record ...Dopo Temptation che succede? Ecco che le domande ricevono risposte con l'incontro di Filippo Bisciglie con le coppie un mese dopo la fine del programma. Questa edizione è stata ricca di alti, bassi e ...