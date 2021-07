(Di mercoledì 28 luglio 2021) (Adnkronos) - Si ricreano così le suggestioni del salotto della sua abitazione di Campo Marzio e il suo laboratorio di scrittura: non solo sono presenti le tre librerie bianche che conservano tutta la suanell'ordinamento originario con doppie file di libri a palchetto, ma anche le tre scrivanie che hanno accompagnatonel suo lungo percorso - quella di Torino, di Parigi e, infine, di Roma - con le macchine da scrivere. Ma è presente anche il tavolo del verde terrazzo da dove ha preso vita ‘Palomar'. Alle pareti suoi ritratti e le opere degli amici tra cui Toti Scialoja. E sparsi tra i mobili i tanti oggetti di tutta una vita, dei suoi ...

Advertising

TV7Benevento : Scrittori: Franceschini, ‘il suo studio nella Biblioteca è un primo omaggio a Calvino' (2)... -

Ultime Notizie dalla rete : Scrittori Franceschini

Il Sannio Quotidiano

... che dedica al tema un approfondimento a firma di Enrico. Intanto nel presente c'è chi ...si entra non solo nei meandri a volte tutt'altro che felici del rapporto fra i fratelli, ...... la più vasta del Sud Italia' come scrive il ministro della Cultura Darionel suo ... c'erano gli uomini e le donne del Belìce, gli artisti e gli- Zavattini, Caruso, Treccani, ...Condividi questo articolo:(Adnkronos) – Si ricreano così le suggestioni del salotto della sua abitazione di Campo Marzio e il suo laboratorio di scrittura: non solo sono presenti le tre librerie bianc ...Marciana Marina vive oggi la giornata clou della sua estate culturale con la consegna del premio ‘La Tore’ allo scrittore siciliano Pietrangelo Buttafuoco, preceduta dall’inaugurazione della mostra a ...